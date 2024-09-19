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MİT'ten Gara'ya nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

19.09.2024 - 10:00 |
MİT'ten Gara'ya nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK’lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

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