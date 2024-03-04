MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya gelen ve Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gülsün Silgir, 2011'de Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde sivil itaatsizlik eylemlerine katıldı. Örgütün dağ kadrolarına unsur kazandırma suçu nedeniyle 2012'de tutuklanan Silgir, cezaevinden çıktıktan sonra 2013'ün sonunda örgütün kırsal kadrolarına geçti. 2015 yılında Hakkari kırsalında faaliyet gösteren terörist, 2017'de ise Irak alanında tim komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2019 yılında örgütün gençlik birimi sözde sorumlularından olan ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize eden Silgir, 2021 yılından itibaren de Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttü.

Terörist Silgir, MİT tarafından sıkı takibe alındı. MİT, örgütün genç kadın topluluğu 'Komalen Jinen Civan' yürütme üyesi Gülsün Silgir'in güncel konumu ve faaliyetlerini belirledi. PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumda bulunan Gülsün Silgir, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA)

Haberin Devamı