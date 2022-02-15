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MİT mensubunun ifşa edilmesi davasında cezası onanan gazeteci tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesi davasında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Manisalı gazeteci Hülya Kılınç (51), kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından tutuklandı.

15.02.2022 - 16:53 | | Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
MİT mensubunun ifşa edilmesi davasında cezası onanan gazeteci tutuklandı

Manisa'da defnedilen MİT mensubu şehidin kimliğini deşifre ettikleri gerekçesiyle 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan Mart 2020 tutuklanan eski Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam Gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

9 Eylül 2020'deki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a 3 yıl 9'ar ay, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e ise 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapis cezası verdi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yerel mahkemenin verdiği hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak'ta onandı.

Cezanın kesinleşmesi üzerine gazeteci Hülya Kılınç, bu sabah Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılınç, tutuklandı. 

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