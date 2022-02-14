Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

Sağlık Bakanı Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formalarla çıkarak yerli aşıya dikkat çeken spor kulüplerine teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür ederek yaptığı paylaşımlara "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur" notunu ekledi.