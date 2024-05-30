Misafir Doyuran Börek Gelinim Mutfakta 30 Mayıs > Misafir Doyuran börek nasıl yapılır? Misafir doyuran börek tarifi, yapılışı ve malzemeleri

Misafir doyuran börek tarifi, Gelinim Mutfakta izleyicisi tarafından araştırılıyor. Bol malzemeli ayrıca besleyici olan Misafir doyuran börek nasıl yapılır? Diye soruyor.

MİSAFİR DOYURAN BÖREK TARİFİ

Misafir doyuran börek malzemeler

5 adet yufka

5 adet tavuk but

1 soğan

1 su bardağı haşlanmış havuç

1 su bardağı konserve bezelye

2 -2,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Karabiber ve tuz

Sos İçin;

Çeyrek su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

Üzeri İçin;

2 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Çörek otu ve susam

MİSAFİR DOYURAN BÖREK NASIL YAPILIR?

Yufkayı 8’e bölün. Tavuk etlerini haşlayın. Havuçları küp küp doğrayıp bezelyelerle karıştırın.

Tavuk etlerini küp küp doğrayın. Havuç ve bezelyeyle karıştırın. Baharatları ekleyip kenara alın. Yufkanın ortasına harçtan koyup sarın. Diğer üçgeni üzerine yayın.

Üzeri için yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp böreklerin üzerine sürün. En son üzerlerine çörekotu veya susam serpip fırına verin. Önceden ısınmış fırına 180-200 derecede pişirin.