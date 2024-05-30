Misafir Doyuran Börek Gelinim Mutfakta 30 Mayıs > Misafir Doyuran börek nasıl yapılır? Misafir doyuran börek tarifi, yapılışı ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta misafir doyuran börek nasıl yapılır? Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün misafir doyuran börek yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise misafir doyuran börek tarifi için araştırma yapıyor. Peki, Misafir doyuran börek nasıl yapılır? İşte misafir doyuran börek tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası...
Misafir doyuran börek tarifi, Gelinim Mutfakta izleyicisi tarafından araştırılıyor. Bol malzemeli ayrıca besleyici olan Misafir doyuran börek nasıl yapılır? Diye soruyor.
MİSAFİR DOYURAN BÖREK TARİFİ
Misafir doyuran börek malzemeler
5 adet yufka
5 adet tavuk but
1 soğan
1 su bardağı haşlanmış havuç
1 su bardağı konserve bezelye
2 -2,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Karabiber ve tuz
Sos İçin;
Çeyrek su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta
Üzeri İçin;
2 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Çörek otu ve susam
MİSAFİR DOYURAN BÖREK NASIL YAPILIR?
Yufkayı 8’e bölün. Tavuk etlerini haşlayın. Havuçları küp küp doğrayıp bezelyelerle karıştırın.
Tavuk etlerini küp küp doğrayın. Havuç ve bezelyeyle karıştırın. Baharatları ekleyip kenara alın. Yufkanın ortasına harçtan koyup sarın. Diğer üçgeni üzerine yayın.
Üzeri için yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp böreklerin üzerine sürün. En son üzerlerine çörekotu veya susam serpip fırına verin. Önceden ısınmış fırına 180-200 derecede pişirin.