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GündemMiraç Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir, Miraç Kandili’nde hangi zikir çekilir? Miraç kandili gecesi çekilecek tesbihler, tesbih çekerken ne denir?
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Miraç Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir, Miraç Kandili’nde hangi zikir çekilir? Miraç kandili gecesi çekilecek tesbihler, tesbih çekerken ne denir?

Miraç Kandili teşbihleri ve zikirleri Hz. Muhammed'in Allah’ın huzuruna çıktığı gün olan kadir gecesi için araştırılıyor. Miraç kandili gecesi ibadet edecekler, 27 Şubat tarihinde idrak edilecek Miraç Kandilinde tesbih çekerken ne denir, miraç kandili hangi zikir çekilir? Sorularına yanıt aranıyor. İşte Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler…

26.02.2022 - 17:31 |
Miraç Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir, Miraç Kandili’nde hangi zikir çekilir? Miraç kandili gecesi çekilecek tesbihler, tesbih çekerken ne denir?

Miraç kandili tesbihleri nelerdir, Miraç Kandili gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah’ı gördüğü gün olan miraç gecesi ibadetlerinden biri de zikir ve teşbih çekmektir. İşte Recep ayının 26. günü olan Miraç Kandili gecesi çekilecek tesbihler ve miraç gecesi zikirleri…

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ TESBİHLER ve ZİKİR ÇEKİLİR?

Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

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RECEP AYINDA ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

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