Miraç gecesi süt neden içilir, süte okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili’nde süt içilmesi nereden gelir, Miraçta süt ikramının ve içmenin anlamı nedir?

Miraç Kandili süt neden içilir, fazileti, anlamı ve önemi nedir? Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) sünnetlerini yerine getirmek isteyenler Miraç Kandili gecesi neden süt içildiğini sorguluyor. 27 Şubat'ta idrak edilecek Miraç Kandili’nde süt içmek nereden geliyor, miraç gecesi süt içilmesi ne anlama geliyor, miraç gecesi neden süt dağıtılır?

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇİLMESİ ANLAMI VE FAZİLETİ

Rivayetlere göre, Miraç Kandili gecesi peygamber efendimize Cebrail tarafından bir şarap bir de süt ikram edilir. Peygamber efendimizin o gece sütü seçer.

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şu şekilde açıklandığı bilinmektedir: Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır.

MİRAC GECESİ NE ZAMAN SÜT İCİLİR?

Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç kandilinde farz olarak 5 rekat namaz kılınacak. Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra bu gece süt içilecek ve süte dualar okunacak.

MİRAÇ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu: "Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir." Peygamber Efendimiz, koyun sütü de içerlerdi; fakat koyun sütü ağır olduğu için onu su ile karıştırıp öyle içerdi. Günümüzde peygamber efendimizin bu tutumu bilim insanlarınca da doğru sayılmaktadır.

Miraç kandilinde süt içecekler için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir."Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur."Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).Peygamberimiz kendisine süt ikram eden bir gence de şöyle dua etti:.

"Allah'ım! Onu gençliği üzere yaşat." Bu duanın bereketiyle o kişi saçına ak düşmeden 80 sene yaşadı..