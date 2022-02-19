Miraç Kandili ne zaman? Kandil ne zaman 2022? İşte Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi!

Üç ayların başlamasıyla birlikte, pek çok kişi ‘Miraç Kandili ne zaman?’ sorusunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı Dini Günler Takvimi’ni paylaşmıştı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günlerinin yer aldığı takvime göre, Miraç Kandili başta olmak üzere diğer sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman? Kandil ne zaman 2022? Diyanet 2022 Bayram, Kandil ve Dini Günler Takvimi!

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Dini Günler Takvimi’ne göre, Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar gecesi ihya edilecek.

Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, dualar, namazlar ve ibadetler ile idrak edilecek. Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed’i, Kudüs’ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi Recep ayının 27. gecesi gerçekleşiyor.

MEVLÜT KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

2022 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KAND