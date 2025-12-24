Minik Tarık'tan kahreden haber! Okulda başlayan kol ağrısı hayatına mal oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.12.2025 - 07:48

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ilkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı (8), menenjit şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören Tarık Ediz Özkanlı, geçen pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine bilgi verilerek hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Tarık Ediz Özkanlı, sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Özkanlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildi.

Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

