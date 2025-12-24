GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisa’da torun dehşeti! Aile ziyareti ölümle bitti
HaberlerGündem Haberleri Manisa’da torun dehşeti! Aile ziyareti ölümle bitti

Manisa’da torun dehşeti! Aile ziyareti ölümle bitti

24.12.2025 - 07:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Manisa’da torun dehşeti! Aile ziyareti ölümle bitti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, torunu B.K.G. (16), tarafından boynundan bıçakla yaralanan babaanne Nazen Gümüş (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G., evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş’le tartıştı.

Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İLGİLİ HABER

Ağrı'da doğum günü pastası faciası! Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Ağrı'da doğum günü pastası faciası! Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TURGUTLU’DA YAŞAYAN OĞLUNU ZİYARETE GELMİŞ

Hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.’nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin’de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Minik Tarık'tan kahreden haber! Okulda başlayan kol ağrısı hayatına mal oldu
#Gündem

Minik Tarık'tan kahreden haber! Okulda başlayan kol ağrısı hayatına mal oldu

Manisa’da torun dehşeti! Aile ziyareti ölümle bitti
#Gündem

Manisa’da torun dehşeti! Aile ziyareti ölümle bitti

Manisa ve İzmir arasında görüldü! Bölgede yaşayanlar hayrete düştü: Onlarca yıldan sonra ilk
#Gündem

Manisa ve İzmir arasında görüldü! Bölgede yaşayanlar hayrete düştü: Onlarca yıldan sonra ilk