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Minibüs, TIR’a arkadan çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

05.09.2026 - 19:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

Minibüs, TIR’a arkadan çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da minibüsün, TIR’a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 AIC 420 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerlerinde kimlik çıkmayan bir çocuk ile kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Araçta bulunan ve ağır yaralanan Felek Aşan (40), Said Aşan (57) ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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