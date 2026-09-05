Altın avcısı Türkiye'nin derelerinden her gün 5 gram altın çıkarıyor

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Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti. Aydın, "Jeolojik olarak çok verimli bölgeler var. Türkiye'de altın çok ancak arama çalışmaları kısıtlı. Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diye konuştu.