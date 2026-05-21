Minibüs takla attı, motokurye bir an bile bırakmadı! Kaza sonrası gerçek ortaya çıktı

Kaza, Hürriyet Mahallesi Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki kargo minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs bir evin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

Kazada kargo aracının sürücüsü Ali Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O sırada olay yerinden geçen motokurye Murat Gezer (21), devrilen aracın üzerine çıkarak kapıyı açtı ve yaralı sürücüye müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ve vatandaşların çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı. Sürücü Ali Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anını anlatan sağlık meslek lisesi mezunu olduğu öğrenilen motokurye Murat Gezer, "Sipariş teslimi yaptım, mağazaya dönüş yapıyordum. Bir aracın devrildiğini gördüm. İçinde yaralı olduğunu öğrendiğimde hemen aracın içine girdim. Aracın içine baktığımda yaralının araç içinde sıkıştığını gördüm. Tek başıma olduğum için yaralıyı çıkarmadım. Sağlık ve itfaiye ekiplerini bekledim. Ekiplerle birlikte yaralıyı çıkardık. Sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Sağlık meslek okulundan mezunum, o yüzden bir yeminim olduğu için yaralıya yardım etmek istedim" dedi.

Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansırken, motokuryenin yaralı sürücüye yardım ettiği anlar ise kuryenin kask kamerası kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.