Minibüs şoföründen insanlık dersi! Yolda donup kalan yavru kediyi böyle kurtardı
31.07.2025 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Hatay'da trafiğin yoğun olarak yaşandığı yolun ortasında mahsur kalan yavru kedi minibüs şoförünün dikkati ve merhametiyle kurtarıldı.
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İskenderun ilçesi ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan ana yolda yolun ortasında korkarak hareketsiz kalan yavru kediyi fark eden minibüs şoförü Ahmet Pembe, aracını durdurarak harekete geçti.
Çevre güvenliğini alan ve ardından korkusuyla hareketsiz kalan kediyi duyarlı minibüs şoförü, hayvanı yolun kenarına bıraktı. Kameraya yansıyan anlar yürekleri ısıttı.
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Olayın ardından konuşan Ahmet Pembe, "Yolda giderken E5 üzerinde yavru kediyi yolun ortasında gördüm. El frenini çekip yolcuyla beraber alerjim olmasına rağmen rica ettim yandaki yolcudan. Kediyi yolun ortasından kaldırdık. Kedinin canının kurtarmamız, yaptığımız şeye değdi" dedi.