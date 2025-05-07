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Minguzzi cinayetinde gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

07.05.2025 - 14:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ALMAÇAYIR- Leyla YILDIZ /İSTANBUL,(DHA)-

Minguzzi cinayetinde gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 18 yaşından küçük 2 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarında 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli, dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan yaşları 18’den küçük olan M.A.D.ve A.Ö. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

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