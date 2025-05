Milyonları kapsıyor! Trafik kanunu değişiyor, cezası 150 bin TL olacak

Karayolları Trafik Kanunu Meclis'e gönderildi. Kanun teklifinde trafik cezalarının artırılması, sosyal medyada ihlalleri özendirmek için paylaşanlara para cezası, motorlu bisikletlerine sigorta altına alınması gibi önemli maddeler yer aldı.

TRT Haber Muhabiri Nursima Özonur, Meclis’e sunulan trafik kanun teklifine ilişkin detayları paylaştı. Özonur’un açıklamaları şu şekilde: “Aslında bu teklif üzerinde İçişleri Bakanlığı uzun süredir çalışıyordu. Geçtiğimiz dakikalarda AK Parti tarafından hazırlanan önemli teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Trafik güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar atılıyor. Teklif 36 maddeden oluşuyor. Son 5 yılda trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları toplum güvenliğine karşı işlenen diğer suçlardan kaynaklı can kayıplarının iki katından fazla. Trafikte kazalardan dolayı can kayıplarının önüne geçebilmek için teklif hazırlandı.

Detaylarına bakacak olursak uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere rekor miktarda para cezaları verilecek. Bu miktar 150 bin TL olacak. Bu cezayı alanlar 5 yıl boyunca sürücü belgeleri iptal edilecek, araçları trafikten men edilecek.

‘5 YIL SÜRE İLE EHLİYETLERİNE EL KONULACAK’

Yapılacak psikoteknik değerlendirmeler sonucunda ise bu sürücüler tekrar ehliyet kursuna gidecek ve gerekli sınavlar sonucunda ehliyet alabilecek. Ancak 5 yıl süre ile ehliyetlerine el konulacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE DEV CEZA

Kırmızı ışık ihlali yapılan sürücülere para cezaları artırılıyor. İlk ihlalde para cezası ihlali 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL olacak. 3 ve daha fazla ihlalde 80 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.

TRAFİKTE CEP TELEFONU İLE OYNAYANLAR YANDI

Seyir halinde cep telefonu ya da farklı haberleşme cihazları ile uğraşanlara da cezalar var. Bunun cezası 5 bin TL. Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlalinde para cezası her defasında 20 bin TL olarak uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetine el konulacak.

DENETİMDEN KAÇANLARA 200 BİN TL CEZA

Aynı zamanda sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde tüm uyarılara rağmen dur ikazına uymayanlara 200 bin TL para cezası verilecek. Bu kişilerin sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulacak. Araçları da 60 gün süre boyunca trafikten men edilecek.