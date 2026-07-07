CAATSA Yaptırımları Nedir? Son dakika: Trump CAATSA Yaptırımları Hakkında Ne Dedi? CAATSA Yaptırımları Kaldırıldı mı?
CAATSA yaptırımları nedir, Türkiye'ye neden uygulandı, Trump CAATSA yaptırımları hakkında ne dedi, yaptırımlar kaldırıldı mı? Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde uzun yıllardır tartışılan CAATSA yaptırımları yeniden gündemde. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları, Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumlarına neden oldu. CAATSA yaptırımlarının geleceği, F-35 programı ve savunma sanayi iş birlikleri açısından kritik önem taşıyor.
CAATSA yaptırımları kaldırılıyor mu? Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımları sona erecek mi? Trump'ın yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından uygulanan yaptırımlar yıllardır iki ülke ilişkilerinin en önemli başlıklarından biri olurken, son dönemde gelen açıklamalar sürecin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Özellikle Trump'ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik mesajları, "CAATSA yaptırımları kaldırıldı mı?" sorusunu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?
CAATSA, İngilizce adıyla Countering America's Adversaries Through Sanctions Act olan ve Türkçe'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası olarak çevrilen ABD yasasıdır.
2017 yılında yürürlüğe giren yasa, ABD'nin rakip olarak gördüğü Rusya, İran ve Kuzey Kore ile önemli savunma ve güvenlik iş birlikleri yapan kişi, kurum veya ülkelere karşı yaptırım uygulanabilmesine imkan tanıyor.
CAATSA, özellikle savunma sanayii, finansman, teknoloji transferi ve ihracat izinleri gibi alanlarda çeşitli kısıtlamalar içeren maddeleriyle dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'YE CAATSA YAPTIRIMLARI NEDEN UYGULANDI?
Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.
ABD yönetimi, S-400 sistemlerinin NATO güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunurken, Ankara ise söz konusu alımın egemenlik hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Yaptırımlar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve bazı yetkililere yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı.
Bu gelişmeler, Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliğinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.
TRUMP CAATSA YAPTIRIMLARI HAKKINDA NE DEDİ?
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını belirterek dikkatleri yeniden bu konuya çevirdi.
Trump ayrıca Türkiye'nin F-35 programına ilişkin taleplerinin de değerlendirileceğini ifade etti. Açıklamalar, iki ülke arasında savunma alanındaki sorunların çözümüne yönelik önemli bir siyasi mesaj olarak yorumlandı.
Ankara ve Washington arasında yürütülen görüşmelerde CAATSA yaptırımları, F-35 savaş uçakları, savunma sanayii iş birliği ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtiliyor.
CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILDI MI?
Hayır. Mevcut durumda CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırıldığına dair resmileşmiş ve yürürlüğe girmiş nihai bir karar bulunmuyor.
Trump'ın yaptırımların kaldırılacağı yönündeki açıklamaları önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de sürecin tamamlanabilmesi için ABD yönetimi ve Kongre tarafında çeşitli hukuki ve idari adımların tamamlanması gerekiyor.
Bu nedenle "CAATSA yaptırımları kaldırıldı" ifadesi şu aşamada teknik olarak doğru kabul edilmiyor. Ancak yaptırımların kaldırılması yönünde güçlü bir siyasi iradenin bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
CAATSA yaptırımlarının kaldırılması halinde Türkiye açısından birçok önemli gelişme yaşanabilir:
Savunma sanayi alanındaki bazı kısıtlamalar sona erebilir.
ABD ile teknoloji ve savunma iş birlikleri yeniden hız kazanabilir.
F-35 savaş uçaklarına ilişkin müzakereler yeniden başlayabilir.
Türk savunma şirketlerinin uluslararası projelerde hareket alanı genişleyebilir.
Türkiye-ABD ilişkilerinde normalleşme süreci güçlenebilir.
NATO içindeki savunma koordinasyonu yeni bir boyut kazanabilir.
Uzmanlar, yaptırımların kaldırılmasının yalnızca savunma alanını değil diplomatik ve ekonomik ilişkileri de olumlu etkileyebileceğini değerlendiriyor.
CAATSA İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
CAATSA'nın açılımı nedir?
CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act yani Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına gelir.
Türkiye'ye CAATSA yaptırımları neden uygulandı?
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle yaptırımlar uygulandı.
Trump CAATSA yaptırımları hakkında ne söyledi?
Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde açıklamalarda bulundu.
CAATSA yaptırımları kaldırıldı mı?
Hayır. Şu an için yaptırımların tamamen kaldırıldığına dair kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.
CAATSA yaptırımları F-35 programını etkiledi mi?
Evet. Türkiye, CAATSA süreci sonrasında F-35 programından çıkarıldı.
CAATSA yaptırımları kalkarsa Türkiye ne kazanacak?
Savunma iş birliklerinin artması, savunma sanayi projelerinin hızlanması ve F-35 sürecinin yeniden gündeme gelmesi gibi gelişmeler yaşanabilir.
CAATSA yaptırımları ekonomiyi etkiler mi?
Yaptırımların doğrudan etkisi savunma sektöründe görülse de ekonomik ve diplomatik ilişkiler üzerinde de dolaylı etkileri bulunuyor.