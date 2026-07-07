CAATSA Yaptırımları Nedir? Son dakika: Trump CAATSA Yaptırımları Hakkında Ne Dedi? CAATSA Yaptırımları Kaldırıldı mı?

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Hayır. Mevcut durumda CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırıldığına dair resmileşmiş ve yürürlüğe girmiş nihai bir karar bulunmuyor.



Trump'ın yaptırımların kaldırılacağı yönündeki açıklamaları önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de sürecin tamamlanabilmesi için ABD yönetimi ve Kongre tarafında çeşitli hukuki ve idari adımların tamamlanması gerekiyor.



Bu nedenle "CAATSA yaptırımları kaldırıldı" ifadesi şu aşamada teknik olarak doğru kabul edilmiyor. Ancak yaptırımların kaldırılması yönünde güçlü bir siyasi iradenin bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.