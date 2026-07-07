ÇAYKUR ikinci sürgün alımları başladı: Makineli hasat yapanlar bu kurala dikkat etmeli!
ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2026 yılı birinci sürgün yaş çay alım döneminin 28 Haziran itibarıyla başarıyla tamamlandığını belirterek, üreticilerin gözünü çevirdiği ikinci sürgün alımlarının 8 Temmuz Çarşamba (yarın) günü resmen başlayacağını ilan etti. Kurum, özellikle makineli hasat oranının tavan yapacağı bu dönemde alım yerlerinde kaos ve kalite kaybı yaşanmaması adına sismik öneme sahip uyarılarda bulunarak, günlük alım limitlerine ve randevu sistemine sarsılmaz bir şekilde uyulmasını talep etti.
ÇAY İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlanacağını duyurdu.
ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı birinci sürgün yaş çay alımlarının 28 Haziran tarihinde sona erdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“İkinci sürgün yaş çay alımlarımıza ise 8 Temmuz Çarşamba günü başlayacağız. Hepimizin malumu olan ikinci sürgün dönemine özel koşullar nedeniyle bazı hatırlatmaların yapılmasının sürecin doğru yönetilmesi bakımından isabetli olacağı kanaatindeyiz. İkinci sürgün döneminde, genel hava koşulları ve makineli hasat oranının oldukça artması nedenleriyle hasat sürecinin kontrollü yapılması hepimizin önceliği olmalıdır.
Alım süreçlerinde yığılmaların oluşması kaos ortamına sebebiyet verebileceği gibi bu durumun neden olacağı kalite sorunları ise çay tarımının sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu koşullar altında Teşekkülümüz tarafından bildirilen günlük alım limitleri ve randevu sistemi başta olmak üzere yaş çay alım süreçlerine ait uygulamalarla uyumlu bir şekilde sürecin yürütülmesi tüm paydaşlarımız için önem arz edecektir. Bununla birlikte şunu da belirtmeliyiz ki, sürgün boyunca kurum olarak alım limitlerimizi daima azami seviyede tutmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki; yaptığımız her planlama ve işlemde çayımızın bolluk ve bereketinden hem bugün hem de gelecekte istifade edebilmemiz için değerlendirme yapmak durumunda olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci sürgünde başta üreticilerimiz olmak üzere çay tarımının tüm paydaşlarına kolaylıklar diliyoruz.”