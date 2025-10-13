Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK SAGE’de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.” vurgusu ile şu ifadeleri kullandı:

“Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı.”

SOM-J seyir füzesinin “Satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman” özelliklerine de atıf yapan Bakan Kacır, “Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiye'sine giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.