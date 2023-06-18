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Milli Savunma Bakanlığı’ndan anlamlı Babalar Günü mesajı

 Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

18.06.2023 - 11:31 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığı’ndan anlamlı Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın 'Babalar Günü7 kutlu olsun. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.

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