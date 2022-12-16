Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
16.12.2022 - 12:22 | | DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.