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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.12.2022 - 12:22 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 3 terörist öldürüldü

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