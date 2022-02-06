Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Bakan Akar'la ilgili son dakika gelişmesi Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

BAKAN AKAR: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIK DURUMUM İYİ

Açıklamada "MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Kovid testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Bakanım; Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her tür hastalıktan ve kötülükten sizi korusun...Âmîn. Hepimizin duası sizinledir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli Savunma Bakanımız Sn Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz.