Milli Savunma Bakanı Güler'den Azerbaycan'a taziye ziyareti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'da düşmesinden dolayı kardeş Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretine gitti. Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov'a elim kazadan duyulan üzüntüyü ifade eden Bakan Yaşar Güler, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi" denildi.

'AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TEK MİLLET, İKİ DEVLETTİR'

Açıklamada, Bakan Güler'in Büyükelçiliğin taziye defterine yazdığı, "Azerbaycan ve Türkiye 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşamış, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Bugün de kardeş Azerbaycan halkının yaşadığı bu derin acıyı yüreklerimizde hissediyor, aynı hüznü paylaşıyoruz. Türkiye olarak bu zorlu süreçte de can gardaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" notuna yer verildi.

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