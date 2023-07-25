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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.

25.07.2023 - 22:39 | | İHA
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü

Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

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