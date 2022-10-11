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Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel’e gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak için Brüksel’e gidecek.

11.10.2022 - 19:54 | | İHA
Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel’e gidecek

Bakan Akar, 12 Ekim Çarşamba günü Brüksel’de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil edecek. Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak Bakan Akar, iki gün süresince Karargah’ta çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bakan Akar’ın bir araya gelmesi planlanan isimlerin arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de bulunduğu öğrenildi.

Akar’ın görüşmelerinde savunma ve güvenlik konuları ile NATO konularını ele alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun çabaları sonucu oluşturulan 'tahıl koridoru' ile küresel gıda krizinin çözümü ve süreçteki diplomatik çabalarına yönelik vurgu yapması bekleniyor.

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