GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMilli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oldu
HaberlerGündem Haberleri Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oldu

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oldu

31.12.2025 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oldu

Yeni yıla girerken milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük ikramiye ve diğer ikramiyeler Milli Piyango bileti alanlar tarafından merak ediliyor. İşte kazanan biletler...

Haberin Devamı

Yılbaşı heyecanının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 800 milyon TL olan büyük ikramiyenin sahibini veya sahiplerini bulacağı çekiliş öncesinde bilet alan vatandaşlar büyük heyecan yaşıyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı canlı yayında yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları için nefesler tutuldu. 800 milyon TL'lik ikramiye hangi bilete çıkacağı merak konusu. Milli Piyango bilet sorgulamaları bu sene de gazetevatan.com'da. Bilet sorgulama ekranı sonuçlar açıklandığında aktif olacak. İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi ile ilgili tüm detaylar.

Milli Piyango sonuçları açıklandı Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oldu

BÜYÜK İKRAMİYE 800 MİLYON TL

800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.

 

Milli Piyango sonuçları açıklandı Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oldu

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIYOR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını milli Piyango Mobil Uygulaması ve gazetevatan.com üzerinden takip edilebiliyor. 

BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

    Güncel Haberler

    Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler 2026'yı coşkuyla karşıladı
    #Gündem

    Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler 2026'yı coşkuyla karşıladı

    Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?
    #Gündem

    Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?

    Yılbaşında hastaneler açık mı? 1 Ocak 2026 devlet hastaneleri, özel hastaneler çalışıyor mu?
    #Gündem

    Yılbaşında hastaneler açık mı? 1 Ocak 2026 devlet hastaneleri, özel hastaneler çalışıyor mu?