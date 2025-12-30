Milli Piyango sonuçlar kaçta açıklanır? Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olur?

Haberin Devamı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarının açıklanma saati, ikramiye tutarlarına göre kademeli olarak belirleniyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLUR?

Yılbaşı çekiliş sonuçları, çekiliş kürelerinden çıkan numaralarla eş zamanlı olarak dijital ortama aktarılıyor. İşte 2026 yılbaşı çekilişi için beklenen sonuç saatleri:

Küçük ve Orta Ölçekli İkramiyeler: Saat 14:30'dan itibaren çekilişler başlayacak ve sonuçlar parça parça millipiyangoonline.com adresine yüklenecek.

Büyük İkramiye ve Amorti Sonuçları: En çok beklenen 800 milyon TL ve amorti çekilişi saat 23:15 ile 23:30 arasında tamamlanacak.

Tam Liste ve Bilet Sorgulama Ekranı: Çekilişin tamamlanmasının ardından tüm biletlerin sorgulanabileceği tam liste saat 00:00 itibarıyla erişime açılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Resmi Web Sitesi: millipiyangoonline.com adresine gidin. Sorgulama Bölümü: Ana sayfada yer alan "Yılbaşı Çekilişi Sorgula" butonuna tıklayın. Numara Girişi: Biletinizin üzerindeki 6 veya 7 haneli numarayı girerek "Sorgula" deyin. Sıralı Tam Liste: Ayrıca çekiliş sonrası yayınlanan PDF formatındaki sıralı tam liste üzerinden tüm ikramiye kazanan numaraları kontrol edebilirsiniz.

CANLI YAYIN VE ANLIK SONUÇLAR

Büyük ikramiye çekilişi saat 23:00'ten itibaren Milli Piyango TV YouTube kanalı ve anlaşmalı televizyon kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları anlık olarak takip etmek isteyenler canlı yayını izleyerek küreden çıkan numaraları not edebilirler.