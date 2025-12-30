Milli piyango çekilişi saat kaçta? 2026 milli piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye çekilişi ne zaman başlayacak? İşte 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekileceği saat
31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi yaklaşıyor ve milyonlarca kişinin gözü "Büyük İkramiye" çekilişine çevrilmiş durumda. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı! 2025 yılını 2026'ya bağlayan gece, 800 milyon TL'lik dev büyük ikramiyenin sahibi kim olacak? Vatandaşlar arama motorlarında 'Milli Piyango saat kaçta çekiliyor?' ve 'Yılbaşı çekilişi hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. İşte gün boyu sürecek çekilişin tam programı, amorti ve büyük ikramiye saatleri ile canlı yayın detayları...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayarak gece yarısına kadar devam edecek. Sisal Şans bünyesinde gerçekleştirilecek olan çekilişler, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesiyle tamamlanacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ TAKVİMİ VE SAATLERİ
Çekiliş programı, ikramiye tutarlarına göre şu saat dilimlerinde gerçekleştirilecek:
- 14:30 - 18:00: Gündüz çekilişleri (Küçük ve orta tutarlı ikramiyeler).
- 18:30 - 21:00: Ara çekilişler.
- 23:00 - 23:30: Büyük İkramiye (800 Milyon TL) ve Amorti çekilişi.
(Not: Çekilişin kesin saati Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak son duyuruya göre küçük farklılıklar gösterebilir.)
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişini canlı olarak takip etmek isteyenler için birkaç farklı alternatif bulunuyor:
- Milli Piyango TV: YouTube kanalı üzerinden tüm çekiliş gün boyu canlı yayınlanacak.
- Televizyon: Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'ten itibaren anlaşmalı ulusal kanallarda naklen yayınlanacak.
- Resmi Web Sitesi: millipiyangoonline.com adresi üzerinden anlık olarak sonuçlar takip edilebilecek.
BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çekiliş sonuçlandığı andan itibaren bilet numaranızı girerek ikramiye kontrolü yapabilirsiniz. Milli Piyango sonuçları açıklandığında millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden biletinizin numarasını tuşlayarak amorti veya ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.