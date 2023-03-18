Milli Muharip Uçak'tan sonra HÜRJET de piste çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin" ifadelerine yer verdi.

Dün Bismillah dedik bugün Maşallah!



MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. 🇹🇷✈️



Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.@TUSAS_TR pic.twitter.com/X6Au7sXl2p — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 18, 2023