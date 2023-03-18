Milli Muharip UÃ§ak hangardan Ã§Ä±ktÄ±, dÃ¼nyada gÃ¼ndem oldu: TÃ¼rkler rekor kÄ±rdÄ±

Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, dÃ¼n Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden 'Milli Muharip UÃ§ak' paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. Bakan Demir sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Åžehitlerimizin aziz hatÄ±rasÄ±na! Milli Muharip UÃ§ak'Ä±mÄ±zÄ± 18 Mart'ta hangardan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z demiÅŸtik. UÃ§aÄŸÄ±mÄ±z bugÃ¼n pistin baÅŸÄ±nda! CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Sn. Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde inÅŸallah gÃ¶k vatanÄ±mÄ±zda sÃ¼zÃ¼lmesine de ÅŸahit olacaÄŸÄ±z"

Milliyet'in haberine gÃ¶re; Bakan Demir'in bu paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± Milli Muharip UÃ§ak 'TF-X' dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda ses getirdi. Yunanistan'da askeri ve savaÅŸ Ã¼zerine yayÄ±nlar yapan Ptisi & Diastima sitesi TF-X'e bÃ¼yÃ¼k yer verdi ve yaptÄ±ÄŸÄ± haberinde F-22 ile benzerliÄŸini ortaya koydu. SÃ¶z konusu analizde ÅŸu ifadelere yer verildi:

'UÃ§aÄŸÄ±n Ã¶n tarafÄ±nda yÃ¼zeylerin genel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ F-22'ye yakÄ±na gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. GÃ¶vde kÄ±smÄ± da oldukÃ§a dikkat Ã§ekici. Bu alan, Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de deÄŸiÅŸtirebilen ve uÃ§aÄŸÄ±n radar kesit alanÄ±nÄ± (RCS) artÄ±rabilen veya azaltabilen kritik bir alandÄ±r'

'TÃœRKLER REKOR KIRDI'

Ukrayna'nÄ±n 'askeri teknolojiler' anlamÄ±ndaki en Ã¶nemli medya kuruluÅŸu olan Defence Express'de yerli uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ± manÅŸetine taÅŸÄ±dÄ±. Haberde yine TF-X'in Ã¶zelliklerine yer verilirken TÃ¼rk mÃ¼hendislerden Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerle bahsedildi. Defence Express yaptÄ±ÄŸÄ± analize 'TÃ¼rkiye TF-X'in geliÅŸtirilmesinde rekor kÄ±rdÄ±, Ã‡in, GÃ¼ney Kore ve Rusya'dan daha hÄ±zlÄ±lar' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±.





ARAP BASINI MANÅžETTEN GÃ–RDÃœ

Arabistan basÄ±nÄ±nda da kendine yer bulan TF-X yine Ã¶n sÄ±ralardan okuyuculara sunuldu. Defence of Arabia isimli internet sitesi, TF-X'in gerekli testleri baÅŸarÄ±yla geÃ§tiÄŸine yer verdi.

Â

Ä°SRAÄ°L: TÃœRKLER TESTLERE BAÅžLIYOR

Bakan Demir'in TF-X paylaÅŸÄ±mÄ± Ä°srail'de de gÃ¼ndem oldu. Ãœlkenin en Ã¶nemli medya kuruluÅŸlarÄ±ndan olan Noticias De Ä°srail, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri manÅŸetten vererek TF-Xa'in yakÄ±nda atÄ±ÅŸ testlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ã‡Ä°N MEDYASINDA DÄ°KKAT Ã‡EKEN F-35 GÃ–NDERMESÄ°

Ã‡in basÄ±nÄ± ise BulgaristanlÄ± kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde TÃ¼rkiye'nin yerli uÃ§aÄŸÄ±na geniÅŸ yer ayÄ±rdÄ±. Haberde TÃ¼rkiye'nin ABD ile arasÄ±ndaki F-35 sorununa yer verildi ve TÃ¼rkiye'nin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ 'Yerli hayalet uÃ§aÄŸÄ±' Ã¼retmede bulduÄŸundan bahsedildi.