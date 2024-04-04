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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları da masaya yatırılacak.

04.04.2024 - 16:00 |
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez yine yoğun gündemle toplandı.

Beştepe'deki kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

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