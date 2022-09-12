Milli Eğitim Bakanı Özer ‘ilk kez’ diyerek anlattı! 'Okullara 3,7 milyar TL gönderdik'

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları;

1,2 milyon öğretmen 19 milyon öğrenci bugün ders başı yaptılar. İlk defa MEB'de öğretmen sayısı 1 milyonu geçti. Her zaman devlet eğitimde ana hizmet sağlayıcısıdır. Bu sene biliyorsunuz hazırlıklara erken başladık. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu sene bir yenilik yaptık. Yardımcı kaynak hazırlamaya başladık. Öğrencilerin mevcut derslerinde yardımcı olabilecekleri, bir sürü öğretim meteryali hazırladık. 153 milyona yakın ders kitabı dağıtılırken 136 milyon yardımcı kaynaklar ulaştı. Bizim hazırlamış olduğumuz yardımcı kaynakları çok bilinen özel öğretim kurumları bile indirerek öğrencilere dağıtıyor. Diğer taraftan okullara hazırlıklara ilgili 60 bin temizlik elemanını ilk defa okullar açılmadan gönderdik. Ama en önemlisi ilk defa MEB tüm okullara bütçe gönderdi. Son 20 yılda ülkesi için bu kadar büyük bütçeyi ayıran bakanlık okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz kalamaz. 3 milyar 750 milyon TL bütçe gönderdik. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek okul kalmadı. Biz istedik ki bu eğitim sistemimizi yaralayan bir yardımcı kaynak bunu ortadan kaldıralım ikincisi şu bağışı kaldıralım. Veli isterse bağış yapabilir. Okullarımızın bütçesinde hala kullanılmak üzere bekliyor. Bu sabit bir oran değil. İhtiyaç olması durumuna göre değiştirebiliriz. Sabit bir bütçe göndermiyoruz. Tüm şehirleri izliyoruz, hangi harcama kalemlerine kullanıldı. Yıllardan beri tüm eğitimle ilgili toplantılarda dile getirilen şeyler bunlar. Temel eğitimde 10 bin okul projesini tamamladık. Bu eğitim öğretim yılı için 198 tane yeni okulu başlattık. 1457 tane yeni anaokulunu eğitim öğretime başlattık.

ÖĞRETMEN ATAMALARI: 1 Eylül'de 20 bin öğretmen atadık. Okul öncesine çok önem verdik. Son 19 yıl içinde 750 bin öğretmen atandı. Ücretli öğretmen diye bir tanımlama yok. Öğretmenimiz hastalanabilir, rapor alabilir. Öğretmen alımlarının tek bir mekanizması var KPSS.

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU: Aslında biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek için meslek kanunu ortaya koydu. Öğretmen sadece öğreten değil, hayat boyu öğrenendir. Şu anda bizim başöğretmen sınavına başvuran öğretmen sayımız 614 bin. Yüzde 95'i başvurdu. Şu an itibarıyla yüzde 98,5'u da eğitimlerini tamamladı. Eğer yüksek lisans yapmışsa eğitim alanında veya dışında öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olur. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Bizim tüm projelerimizde olmazsa olan öğretmenlerdir. Göreve geldiğimizden beri öğretmenlerimize yatırım yapıyoruz.