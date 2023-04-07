Millet İttifakı'nda kontenjan pazarlığı! İYİ Parti ile CHP arasında kritik ortak liste görüşmesi

Partiler, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listelerini en geç pazar günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. 9 Nisan öncesi Ankara'da yeni görüşmeler yapılıyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı.

İşte Dicle Canova'nın paylaştığı o bilgiler:

"Millet İttifakı cephesinde tek liste üzerinde yoğunlaşılması önemli. Stratejik yeni adımlar söz konusu olabilir. Bugün DSP'ye gidildi, "Birlikte yol yürüyelim teklifi" götürüldü. AK Parti listelerinden DSP'nin seçime girmesi söz konusu.

Önder Aksakal ile görüşme sonrası konuştum. "Kontenjan konuşmadık" dedi. DSP'nin milli değerlere bağlı bir parti olarak parlamentoda bulunmasına vurgu yapıldı. Listelerin verilmesine iki gün kaldı. Parlamentoda temsil edilmemiz için bir sonuç yaratmamız lazım. Millet İttifakı'ndan ne talep ne teklif gelmedi. Kılıçdaroğlu görüşmemizde desteğinizi bekliyorum bile demedi. Bugün AK Partiye yanıtlarını ve taleplerini iletecek DSP. Beklentileri için Aksakal "Diğer partilerle olan konumdan farklı olmaz" ifadesini kullandı.

HÜDA PAR, AK Parti listelerinden giriyor. Şu an liste ittifakı kesinleşen tek parti. Onlarla seçilecek yerden üç kontenjan üzerinden konuşulduğu yansıdı kulislere.

YENİDEN REFAH'LA 13-14 İL ÜZERİNDEN LİSTE GÖRÜŞMESİ

Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Kulislere 13-14 il üzerinden konuşulduğu yansıdı. Yani buralardan Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti listelerinden girmesi söz konusu olabilir. Ama henüz nihai karar verilmedi. Bugün yapılacak değerlendirmeler önemli yarına kadar bazı gelişmeler yaşanabilir.

BBP ile de eş zamanlı yürüyen süreçte liste ittifakı eğer Yeniden Refah Partisi ile sağlanırsa BBP ile de olabilir deniyor.

YILDIZ: MHP KESİN VE NETTİR

MHP listesini sundu. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız götürdü YSK'ya. Orada da "MHP'nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerindedir" dedi.

Feti Yıldız ile sonrasında konuştum ortak liste süreci devam ediyor söylemlerini sordum. Aynen şunu söyledi: "Genel başkanın açıklamaları üzerine yorum yapılamaz, MHP kesin ve nettir. Adayımız kesin kararımız net dedik şimdi de listemiz nettir" dedi.

Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. 9 Nisan'a kadar dinamik bir süreç işleyecektir. 9 Nisan'a kadar her şey tamam diyemeyiz.

MİLLET İTTİFAKI'NDA KONTENJAN PAZARLIĞI

Çarşamba günü yayında anlattım. ittifak içi ittifakta sonuç alınmayınca tek liste üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Görüşmeler hala sürüyor ama edindiğim bilgilere göre CHP diğer partilere henüz tatmin edici bir teklif ile gitmedi. DEVA, Gelecek, SP ve DP ile CHP arasında ayrı ayrı yürütülüyor. Edindiğim bilgilere göre kontenjan üzerinden yapılan görüşmelerde üst limit 10 deniyor.

3,4,5 SEÇİLECEK YERDE, GERİ KALAN GRİ LİSTEDE

Her partiye sahadaki ağırlığı oranında seçilecek yerden 3, 4, 5+, gri liste denilen listenin daha alt sıralarından adaylık üzerinde durulduğu konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU-KARAMOLLAOĞLU DÜN GECE GÖRÜŞTÜ

Dün akşam Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü öğrendim. Saadet Partisi 2018'den beri ittifakta çoğu zaman yapıcı bir rol üstlendi, bunu hatırlatmakta fayda var. Köklü bir parti. Yeniden Refah Partisi'nin gerisinde kalmak istemediği söyleniyor. O yüzden "Sonuç odaklı" deniyor. Bugünkü çalışma önemli olacak.

SON NOKTAYI LİDERLER KOYAR MI?

CHP'nin anketler üzerinden teklifte bulunduğu iddiaları vardı ama söylenen şu; "Her partinin elinde çok sayıda anket var. Farklı farklı sonuçlar içeriyor bunlar. Dolayısıyla bir gösterge değil."

Teklifin CHP'den gittiğini de hatırlatıyor diğer partiler. "Dolayısıyla 'Elimden gelen bu' demesi yeterli olmaz. Biraz daha fazla talepte bulunulması normal" yorumları var.

Henüz tam anlaşma sağlanamadığı için dün CHP listelerinden girmesi planlanan partiler YSK'ya başvurmadı. Ama bugün 17.00'ye kadar ittifak protokolleri yenilenebilir, hala vakit var. Şu şu partiler CHP listelerinden girecek diye yeni bir ittifak protokolü düzenlenebilir. Eğer çalışma uzarsa 9 Nisan'da listelerde göreceğiz varılacak sonucu.

Bir ihtimal ise son noktayı bir araya gelerek liderlerin koyabileceği söyleniyor. "İhtiyaç olursa yarın görüşebilirler" deniyor.

İYİ PARTİ-CHP ORTAK LİSTE TOPLANTISI

İYİ Parti ile CHP arasındaki ortak liste çalışması da sürüyor. Bugün yine toplantı var. Bu akşam veya yarın sabaha kadar sonuçlandırma hedefindeler. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener pazartesi görüşmüştü. Onun üzerine il sayısını artırma çalışması var.

İYİ PARTİ CEPHESİ ORTAK LİSTEYİ DAR TUTMAK İSTİYOR

"11 ilde uzlaşıldı. İl sayısı her gün artıyor" denmesine rağmen İYİ Parti cephesi temkinli. "Görüşmeler bitmedi, netleşmiş rakam yok. Fermuar liste diye açıklanan 11 il için de her birinde problem var. Tekrar tekrar çalışılıyor. O yüzden şimdiden net rakam vermek doğru olmaz" mesajları verildi.

İYİ Parti mümkün olduğunca dar tutmaya çalışıyor. Bakış açısı farklı. "Ayrı girildiğinde 1'er vekil çıkarılan yerde ortak liste ile 3 vekil çıkarılamıyorsa anlamı yok. Yani faydalı yerlerden olması önemli" deniyor. Bugünkü toplantı kritik olacak. Bu gece hatta belki sabaha kadar bir sonuca varılacak."