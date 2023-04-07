MHP aday listesini YSK'ya teslim etti

Milletvekili aday listesini YSK'ya teslim eden MHP yetkilileri açıklama yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

14 Mayıs pazar günü yapılacak seçimde milletvekili adaylarımızın listesini YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileriz. Aziz milletimizin sağ duyusuna inanıyor, üstün ferasetine güveniyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibarıyla ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartlarını taşımaktadır. Seçimlerde 64 milyon vatandaşımız 196 bin sandıkta oy kullanacaktır.

Seçim barajı yüzde 7'ye düşürülmüştür, ilk defa bu seçimde kullanılacaktır. Böylece daha fazla partinin ve fikrin temsil edilmesi amaçlanmıştır. Bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP'ye iltica etmişlerdir. MHP'nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız. 14 Mayıs'ta milletmiz tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacaktır. Zafer Türk milliyetçilerinin, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır.

600 adayımız arasından 510'u erkek 90'ı kadın adayımızdır. 26-40 yaş grubu arasından 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 55 yaş grubunda 117 adayımız vardır. 16 engelli de listelerde yer almıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP’nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak” ifadelerine yer vermişti.