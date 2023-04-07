Seri üretim TOGG'larla ilgili yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açılan 177 binin üzerinde başvuru alan ilk TOGG'ların sahipleri belirlenmişti.

TOGG'un resmi Twitter adresi üzerinden sevkiyat ile ilgili heyecan yaratan bir paylaşım yapıldı. TOGG'dan yapılan paylaşım şu şekilde: "#Togg Teknoloji Kampüsümüzden #T10X sevkiyatları devam ediyor.

Bizi izlemeye devam edin."

İLK SEVKİYATLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Togg hesabından bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "3 Nisan 2023 - Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat... Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800’ü aşkın Togg’lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla..."

İLK TESLİMAT ERDOĞAN'A

Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan' yapılan teslimatı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdogan Hanımefendi'ye Gemlik ve Anadolu renklerindeki akıllı cihazlarını teslim ettik. Gururluyuz. Kendilerine hayırlı olmasını dileriz." sözleri duyurmuştu.

TOGG'UN ŞARJ MALİYETİ BELLİ OLDU

Trugo'da ise şarjın maliyeti belirlendi. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak. Başka bir deyişle batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.