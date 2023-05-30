Millet İttifakı devam edecek mi? 'Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok'

TBMM, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden 3’üncü gün saat 14.00’te toplanacak. CHP listesinden aday gösterilerek seçilen ve milletvekili olmaya hak kazanan DEVA, Saadet, Gelecek, DP milletvekillerinin andiçme töreninden önce Geçici Başkanlık Divanı’na dilekçe vermeleri ve kendi partilerinin adıyla yemin etmeleri bekleniyor. Ancak bu konuda yemin sonrasının da beklenebileceği yönünde görüşler de var.

Yemin sonrasının beklenebileceğini ifade eden ittifak partilerinden bir milletvekili, “Altılı Masa’daki liderler karar verecek. Stratejik ve karşılıklı saygı açısından genel başkanlar nasıl arzu ederse, nasıl karar verirse artık öyle yapacağız. CHP’den seçilmiş milletvekili olarak da yemin edebiliriz. Daha sonra herkes kendi partisinin çatısına da geçebilir” görüşünü dile getirdi.

TDP kulislerine göre ise Mustafa Sarıgül’ün ne yapacağı konusunda şu anda verilmiş bir karar yok.

İTTİFAK DEVAM EDECEK Mİ?

Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin en önemli soru ise, ittifakın devam edip etmeyeceği. İttifakın 29 Mayıs sabahı itibarıyla bittiği görüşünü iddia edenler, “Şu anda işlevini tamamladı. Seçime yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e yönelik bir işbirliğiydi. Bunun olmayacağı da görüldü. Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok. Seçim bitti, herkes kendi yoluna bakmalı. Büyükşehirlerde belki devam edebilir” yorumunu yaptı.

Benzer görüşler daha önce de yerel seçimlerden sonra dile getirilmişti. İkinci tur akşamında İYİ Parti lideri Akşener de “Millet ittifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki mesele” demişti.

DEVA, SP, GELECEK TEK ÇATI FORMÜLÜ

En az 20 milletvekili bulunan siyasî partiler, TBMM’de grup kurma hakkına sahip oluyor. Geçten hafta Davutoğlu, dört partinin birlikte grup oluşturması için bir zemin olduğunu, bu konuda görüşmeler yaptığını belirtmişti. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında gelecek haftaya kadar bu konuda bir trafik işlemesi ve bir karara varması planlanıyor.

Kurmaylar, “Şartları zorlayacağız, bir grup kuracağız” değerlendirmesini yapıyor. Kulislerde bu konuda birkaç formül tartışılıyor. Seçeneklerden biri; 4 partinin birlikte, 38 milletvekilinden oluşan grup kurması. Bir başka olasılık, DP haricindeki üç partinin; DEVA, Gelecek ve Saadet’in 35 vekille bir grup kurması. En çok dile getirilen formül ise partilerin yeni bir parti çatısı altında buluşacağı, genel başkanların da dönüşümlü olarak grup toplantılarında kürsüye çıkacağı, bir çeşit eş başkanlığın uygulanması. Bu şıkta ağırlıklı olarak adı anılan ise Gelecek ve Saadet partileri.