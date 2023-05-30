Yeni kabine yemin günü açıklanacak! Gözler cumaya çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından devletin zirve kadroları ve yeni kabine eş zamanlı bir şekilde şekillenerek iş başı yapacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını bugün açıklayacağından hareketle yapılan planlamaya göre, milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü Meclis Genel Kurulu’nda yemin edecek ve Meclis Başkanı seçimi için 5 günlük adaylık süreci başlayacak. Milliyet'ten Önder Yılmaz ve Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı yemini için ise iki farklı taslak program hazırlandı. Buna göre, Erdoğan ya 2 Haziran Cuma günü milletvekili yeminlerinin ardından TBMM’de Cumhurbaşkanı andını içerek göreve başlayacak ya da 6 Haziran Salı günü yemin edip, hemen ardından yeni kabinesini açıklayacak.

BUGÜN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından gözler, TBMM’deki yemin töreni ve yeni kabine oluşumuna çevrildi.

YSK, dün öğlen saatlerinde İYİ Parti’nin, 14 Mayıs’ta AK Parti’nin yurt dışı oylarıyla bir milletvekilliği daha kazandığı Isparta’yla ilgili olağanüstü itirazını görüştü. YSK’nın itirazı karara bağlamasının ardından 28. Dönem Milletvekili seçimi kesin sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Ardından Meclis’te milletvekillerinin yemin süreci, TBMM Başkanı seçimi ve komisyonların oluşturulması takvimi işlemeye başlayacak. TBMM Başkanlığı, YSK’nın milletvekili kesin resmi sonuçlarını bugün açıklayacağından hareketle 2 Haziran Cuma günü yemin yapılacak şekilde planlamasını yaptı.

GEÇİCİ DİVAN

İçtüzük gereği en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanlığı görevini yapacak. Genel Kurul’da ilk yemini de Bahçeli edecek. Bahçeli’nin ardından milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.

Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul’da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Anayasa ve içtüzüğe uygun etmeyenlerin yeminleri tekrarlatılacak. Kürsüye Kur’an-ı Kerim’le gelmeleri veya içtüzük gereği takmak zorunda olmalarına rağmen kravatsız gelmeleri halinde uyarılacak. Direnç olursa yemin geçersiz sayılacak. Kravatsız olan vekil Genel Kurul’dan çıkarılacak. Meclis Başkanlık Divanı olası ihlallere izin vermeyecek. Yemin etmekte direnç gösteren milletvekilleri yasama faaliyetleri başta olmak üzere milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan da yararlanamayacak.

BAŞKAN SEÇİLECEK

Milletvekillerinin yeminiyle birlikte TBMM Başkanlığı seçimlerine geçilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Başkanlık Divanı’na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5’inci gün ise Genel Kurul’da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turunda mevzuat gereği üçte iki çoğunluk (401 oy) gerekiyor. Gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk (301 oy) yeterli oluyor. Meclis’teki mevcut milletvekili dağılımına bakıldığında Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turda sonlanması bekleniyor. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

KABİNENİN YEMİNİ

Kabinenin yemin töreni için iki ayrı taslak üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran Perşembe günü Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Moldova’ya gitmesi, cuma günü ise öğlen Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM’de yemin edebileceği ifade ediliyor. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama töreni düzenlenmesi; aynı akşam Erdoğan’ın yeni Kabine’yi açıklaması planlanıyor. Ancak Erdoğan’ın and içmesi işleminin 6 Haziran Salı gününe kalabileceği de belirtiliyor. Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu. Kabine üyelerinin görevleri Meclis Genel Kurulu’nda yemin etmelerinin ardından sona erecek. Bu nedenle yeni kabinenin milletvekili yemin töreninden önce oluşması bekleniyor.