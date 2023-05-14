Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş oyunu Ankara’da kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç oylarını Ankara’da ki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4089 no’lu sandıkta kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş Anneler Günü’nü kutladı. Yavaş, “Oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemiz için güzel sonuçlar ortaya çıkar, takdir milletimizin. Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli” dedi.



Açıklamasını ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Yavaş, oy kullanan vatandaşlara da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yavaş, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.