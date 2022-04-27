Olay, 21 AralÄ±k 2021â€™de merkez Osmangazi ilÃ§esi Gaziakdemir Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Stadyum Caddesi Ã¼zerindeki Millet BahÃ§esiâ€™nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n tabelasÄ±nda yazan â€˜Bursa Millet BahÃ§esiâ€™ yazÄ±sÄ±nÄ±n â€˜Mâ€™ harfinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren belediye ekipleri durumu polise bildirdi. ÅžÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, bÃ¶lgede bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden,Â ÅŸÃ¼phelinin iki ayrÄ± suÃ§tan kaydÄ± olan Murat YeÅŸilÃ§imen olduÄŸu tespit edildi.Â Yakalanan YeÅŸilÃ§imen, suÃ§unu kabul edip, Ã§aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Mâ€™ harfini 35 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Murat YeÅŸilÃ§imen, tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

40 BÄ°N TL Ã–DEMESÄ° Ä°STENDÄ°Â

Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkÄ±nda 'kamu malÄ±na zarar vermek' ve 'hÄ±rsÄ±zlÄ±k' suÃ§larÄ±ndan 3 yÄ±ldan 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan Murat YeÅŸilÃ§imen, yargÄ±lamasÄ± sÄ±rasÄ±nda, davaya mÃ¼dahil olan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nce, daha Ã¶nce de farklÄ± zamanlarda Ã§alÄ±nan farklÄ± harflerin ÅŸÃ¼phelisi olarak deÄŸerlendirildi. Ã‡alÄ±nan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi. GÃ¶rÃ¼len Ã¼Ã§ duruÅŸmaya, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla cezaevinden katÄ±lan YeÅŸilÃ§imen, daha Ã¶nceki hÄ±rsÄ±zlÄ±klardan sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek,Â maddi durumu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bu parayÄ± Ã¶deyemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Mahkeme, YeÅŸilÃ§imen'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Â

Tutuklu sanÄ±k Murat YeÅŸilÃ§imen'e, Bursa Barosu tarafÄ±ndan atanan Avukat Burak Bilgin, mÃ¼vekkilinin sadece Ã§aldÄ±ÄŸÄ± tek bir â€˜Mâ€™ harfinden suÃ§lanabileceÄŸiniÂ belirterek, belediyenin talep ettiÄŸi paraya itiraz etti. Bu itirazÄ± kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir â€˜Mâ€™ harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarÄ±nÄ±n Ã¶denmesine karar verdi.

Avukat Burak Bilgin, mÃ¼vekkilinin maddi kazanÃ§ amacÄ±yla harfi Ã§alÄ±p sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 'M' harfini Ã§almasÄ±nda da siyasi bir amaÃ§ da taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.