GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMilas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Milas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı

Milas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı

10.12.2025 - 18:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Milas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı

Bodrum-Milas karayolu Ekinambarı Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Milas Ekinambarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine 112 ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet içinde sıkışan 2 vatandaş Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Güncel Haberler

Döner 30 liraya düştü! Enflasyona inat etti, fiyatları aşağı çekti
#Gündem

Döner 30 liraya düştü! Enflasyona inat etti, fiyatları aşağı çekti

Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
#Gündem

Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Milas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı
#Gündem

Milas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı