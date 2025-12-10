Milas'ta trafik kazası: Kamyonette sıkışan iki kişi kurtarıldı

Milas Ekinambarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine 112 ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet içinde sıkışan 2 vatandaş Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.