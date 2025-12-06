Michelin 2026’da 'En İyi Genç Şef' ödülü Datçalı şef Duru Akgül’e verildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.12.2025 - 21:04

MUĞLA (İHA)

Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisinde isimler açıklanırken, "En İyi Genç Şef Ödülü", Datçalı şef Duru Akgül’e verildi, ilçe ilk kez Michelin sahnesinde temsil edildi.

Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi açıklandı. İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya’yı kapsayan yeni listede Türkiye’deki Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye yükselirken, Datça gastronomi alanında tarihi bir başarıya imza attı. Bu yıl "En İyi Genç Şef Ödülü", Datça'daki bir restoranın genç şefi Duru Akgül’e verildi. Akgül’ün, Türkiye’nin en iyi genç şefi seçilmesi, Datça’yı ilk kez Michelin Rehberi’nde ulusal ölçekte yer almasını sağladı. Ayrıca Michelin Rehberi’nin "Tavsiye Edilen Restoranlar" listesinde de Datça'da bulunan bir restoran yer aldı. Böylece Datça, 2026 seçkisinde hem genç şef ödülü hem de tavsiye edilen restoran kategorisiyle rehberde yer almayı başardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla duyurulan seçkide Kapadokya ilk kez listeye girerken, Michelin Rehberi’nin önümüzdeki yıl tüm Türkiye’yi kapsayacağı da açıklandı.

Muğla genelinde Bodrum merkezli yıldız ve ödüller dikkat çekerken, Datça’dan gelen "En İyi Genç Şef" başarısı ilçenin gastronomi potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda görünür kıldı. 2026 seçkisiyle birlikte Datça, sakin mutfağını Michelin sahnesine taşıyan yeni ve iddialı duraklardan biri oldu.

