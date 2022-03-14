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MHRS'den randevu şartı kaldırıldı! 81 ile yazı gönderildi...

Toplumun tüm kesimlerini kapsıyor. Bakanlık harekete geçti ve yeni gelişme resmen duyuruldu. Hastaneye giden herkesi çok yakından ilgilendiren kararın detayları belli oldu. Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Devlet hastanelerindeki muayene sistemi ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlık yazısında hasta muayenelerinde COVID nedeniyle uygulanmakta olan yalnızca MHRS sisteminden randevu alan hastalara muayene hizmetinin normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle hem randevusuz hem de randevulu hastalara bakılması şeklinde değiştirilmesi talep edildi.

14.03.2022 - 16:49 |
MHRS'den randevu şartı kaldırıldı! 81 ile yazı gönderildi...

Devlet hastanelerinde randevulu muayene olma zorunluluğu kaldırıldı. Artık hem randevulu hem de randevusuz (poliklinik sırası almak suretiyle) muayene olmak mümkün hale getirildi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce “MHRS'de Poliklinik Muayene Randevuları” konulu resmi yazı tüm illere gönderildi. Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazı ile COVID nedeniyle uygulanmakta olan yalnızca MHRS sisteminden randevu alan hastalara muayene hizmetinin normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle hem randevusuz hem de randevulu hastalara bakılması şeklinde değiştirilmesi talep edildi.
Yazıda, daha önce gönderilen "Poliklinik muayenelerinin sadece MHRS üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilmesi, randevusuz hasta kabul edilmeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması” şeklindeki talimatın COVID-19 salgınında normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle artık "Bakanlığın hedefleri ve hastanelerin planlaması çerçevesinde randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri” şeklinde uygulanması gerektiği belirtildi.
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MHRSden randevu şartı kaldırıldı 81 ile yazı gönderildi...

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