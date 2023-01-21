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MHRS randevuları ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevu sayısının pandemi öncesi döneme göre yüzde 72,8 arttığını duyurdu.

21.01.2023 - 16:13 | | İHA
MHRS randevuları ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9-13 Ocak haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 Milyon 301 bin 512.

Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” ifadelerine yer verdi.

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