MHRS randevuları ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevu sayısının pandemi öncesi döneme göre yüzde 72,8 arttığını duyurdu.
21.01.2023 - 16:13 | | İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9-13 Ocak haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 Milyon 301 bin 512.
Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” ifadelerine yer verdi.