MHRS randevuları ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9-13 Ocak haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 Milyon 301 bin 512.

Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” ifadelerine yer verdi.