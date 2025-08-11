Haberin Devamı

MHRS randevu iptal etme, önceden oluşturulan bir randevunun farklı gerekçelerle iptal edilmesi işlemidir. Eğer MHRS üzerinden oluşturulan fakat gidilemeyecek bir randevu iptal edilmezse, bir süre randevu alma hakkınız elinizden alınmış olur. Ayrıca diğer hastaların da sağlık hizmeti almalarının önüne geçilmiş olur. Bu gerekçelerden ötürü MHRS randevu iptal işlemi göz ardı edilmemeli.

MHRS nedir?

MHRS, yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi, 2010 yılında vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Sistemin temel hedefi, hastanelerdeki muayene öncesi bekleme sürelerini ortadan kaldırarak poliklinik önlerindeki kalabalıkları azaltmak ve böylece herkes için daha sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak. Bu sistem sayesinde vatandaşlar kendi zamanlarını daha verimli yönetebilirken, sağlık sisteminde ise kaynakların ve hekim iş gücünün etkin kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bunun yanında toplanan verilerle ülkenin sağlık politikalarının geliştirilmesine de katkıda bulunuluyor.

MHRS randevu iptal etme nasıl yapılır?

MHRS üzerinden alınan bir randevuyu iptal etmek oldukça basit. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli kural, randevunun alındığı yöntemle (web sitesi, mobil uygulama veya ALO 182) iptal edilmesi gerektiği. Aksi takdirde işlem başarısız olabilir. İşte adım adım randevu iptal etme yöntemleri:

Web sitesi üzerinden randevu iptali

MHRS web sitesine T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile veya " e-Devlet ile Giriş " seçeneğini kullanarak giriş yapın.

" seçeneğini kullanarak giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra " Randevu Geçmişi " bölümüne tıklayın.

" bölümüne tıklayın. " Randevularım " sekmesi altında aktif randevularınızı göreceksiniz. İptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafında bulunan “ İptal Et ” butonuna tıklayın.

" sekmesi altında aktif randevularınızı göreceksiniz. İptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafında bulunan “ ” butonuna tıklayın. Ekranda çıkan onay mesajından sonra işleminiz tamamlanacak.

Mobil uygulama üzerinden randevu iptali

Akıllı cihazınızdaki MHRS Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yapın.

Ana ekranda bulunan “ Randevularım ” menüsüne girin.

” menüsüne girin. Aktif randevularınız arasından iptal etmek istediğiniz randevuyu bulun ve alt kısmındaki “İptal” butonuna basın.

Onay mesajını gördükten sonra randevunuz iptal edilmiş olacak.

ALO 182 hattı üzerinden randevu iptali