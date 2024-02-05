MHP'den 3 ana tema ve 9 ilkeli yerel seçim beyannamesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Durmaz, Türkiye'nin 31 Mart 2024 tarihinde doğuracağı sonuçlar itibarıyla çok önemli bir seçime gideceğini belirterek, "İçerisinde bulunduğumuz siyasi atmosfer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsallaşma ve uyum süreci, başta ekonomi ve güvenlik meseleleri olmak üzere ülkemizin bekasına yönelik devam eden iç ve dış tehditler, geçtiğimiz genel seçimlerin olduğu gibi yaklaşan yerel seçimlerin de önemini artırmaktadır" dedi.

'MİLLETİMİZ İRADESİNİ TEKRARLAYACAK'

Milletin takdire şayan ferasetiyle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı vasıtasıyla geleceğe yönelik kararlı ve güçlü adımların atıldığını aktaran Durmaz, "Hiç şüphe yok ki Cumhuriyetimizin 2'nci asrının ilk yılı olan 2024'te milletimiz, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak Türk asrına giden tarihi yolu, altın harflerle yazacaktır. MHP, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerine bu inançla hazırlanmaktadır. Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nda belediyelerimizin emin ellerde olmasını sağlamak, tarihimize ve milletimize karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Bu anlamda partimiz, ülke genelinde sağlanan siyasi istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasıl olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin, önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur" diye konuştu.

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'BELEDİYELER, HAMASET VE HUSUMET KISKACINDA DEBELENMEKTEDİR'

Seçim beyannamelerinin 3 ana teması bulunduğunu belirten Durmaz, bunlardan birincisinin 'Yeni Tehditler ve Türkiye'nin Bekası' olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Başını uluslararası çıkar gruplarının çektiği, kendi menfaatlerine öğün yaptıkları yerli iş birlikçilerin de figüranlığını yaptığı, etki alanlarını genişletme çabası taşıyan planların tedavüle sokulduğu ve milletimizin arasına nifak sokulmaya çalışıldığı süreçlerin kimi yaşandı, kimi de milletimizin ferasetiyle engellendi. Ancak her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimleri öncesinde de boş durmadığı, benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştığı gözlerden kaçmamaktadır. Bu sebeplerle MHP, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı tüm hadsiz teşebbüsler karşısında kararlılıkla durmaya, genelden yerele güçlü duruşun ülkemiz ve milletimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışan gayrı milli emel sahiplerine en büyük cevap olacağının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir. Partimizce defaten dile getirilen, kamuoyunun da farkında olduğu önemli bir husus da muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin tarihlerindeki en kötü dönemlerini yaşamalarıdır. Söz konusu belediyeler, eser ve hizmet üretmemekte, hamaset ve husumet kıskacında debelenmektedir. Önümüzdeki seçimlerde bu tablonun değişmesi adeta bir zorunluluktur."

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'AYRIMCILIK UYGULANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Durmaz, 2'nci ana temalarının 'Üretken Belediyecilik Vizyonu' olduğuna dikkat çekerek, "MHP'nin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır. Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez. MHP'nin belediye hizmetleri konusundaki yarım asırlık tecrübesiyle, kamuoyunun da takdirini kazanan başarılı çalışmalarının devam etmesi ve önümüzdeki dönemde hem mevcut belediyelerimizdeki huzur ve refahın daha da artması hem de mevcut belediyelere yenilerinin eklenmesi suretiyle üretken belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın buluşturulması başlıca hedefimizdir. Dijital teknoloji ve yapay zeka başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan değişim, dönüşüm süreçlerinin yerel yönetim hizmetlerinde kullanılmasının öneminin farkında olan kadrolarımızla, iyi uygulama örneklerini dönüştürerek tatbik edilmesini sağlayacağız. Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir" diye konuştu.

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'DİRENÇLİ ŞEHİRLER BEKA DÜZEYİNDE EHEMMİYETLİ'

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3'üncü ana temalarının ise 'Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler' olduğunu belirten Durmaz, "Malumlarınız olduğu üzere, aziz vatanımız geçtiğimiz yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihin en büyük felaketlerinden biriyle yüzleşmiştir. Tarihi şehirlerimiz büyük yara almış, bazı şehirlerimiz kendilerine özgü hatıralarını ve hafızalarını büyük ölçüde kaybetme tehdidiyle yüzleşmiştir. MHP'ye göre, güçlü ve dirençli şehirler kurmak bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Bu ehemmiyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Durmaz, seçim beyannamelerinde açıklamalarını yaptığı 3 ana temanın yanı sıra; 'Üretken Belediyecilik ve Yerel Ekonomi', 'Üretken Belediyecilik ve Dirençli Şehirler', 'Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk', 'Üretken Belediyecilik ve Emekliler, Yaşlılar', 'Üretken Belediyecilik ve Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji', 'Üretken Belediyecilik ve Akıllı Dijital Şehirler', 'Üretken Belediyecilik ve Güvenli, Yaşanabilir Şehirler', 'Üretken Belediyecilik ve Sosyal Destekler', 'Üretken Belediyecilik ve Katılım' olmak üzere 9 ilkenin yer aldığını açıkladı. (DHA)