MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İkinci el siyasetlerin, defolu partilerin, yıkıcı düşüncelerin ülke ve millet hayrına bir değer üretmesi hayal mahsulüdür. Yalandan vergi alınsa yüzsüz olanların ne duruşu duruştur ne sözü sözdür. MHP için siyasi namus millete hizmet ve mensubiyettir. Bozgunda zafer düşü gören güruhu sürekli rahatsız ediyoruz. Aynı gökte uçan karganın gündemi başka kartalınki başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye ve Türk milletidir.

Açık sözlü tavırla sömürgeleşen siyasetçileri, kimliğine yabancılaşmış aydınların alayını birden silkeleyen üç hilaldir. İhanetin dışında huzurlu liman arayanların tek çaresi MHP ve cumhur ittifakıdır. İnsan üstü bir gayretle çalışıyor ve hazırlık yapıyoruz.

Milletimizi karanlığa çekmeye çalışanların ipliğini pazara çıkarmaya çalışıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden atmak için yanıp tutuşuyoruz. 14-28 Mayıs'taki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında denge ve uyum olsun istiyoruz.

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Hür bir irade ile devamlı çalışıyoruz. 14 Ekim'de Bursa'da başlattığımız bölge istişare toplantılarımızın sonuncusunu 26 Kasım Pazar günü 9 ilimizin katılımı ile Ankara'da yaptık. Milletimizden her insan ile görüştük.

Milli ve manevi emanetleri kucakladık. Biz büyük bir aileyiz. Tek bilek tek yüreğiz. Biz Türk milleti, Türkiye'yiz. Alparslan Türkeş bizim öz değerimiz ve biz demektir. Hüseyin Nihal Atsız demek biz demektir, Ziya Gökalp demek biz demektir. Mehmet Akif Ersoy demek biz demektir. Hangisini sayalım hangi birini atlayalım. Düşüncelerimizin klavuzu büyük dava adamlarımızdır.