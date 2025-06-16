Ordulu kardeşler Hakkari'nin bereketli ovalarını mesken tuttu! Babalarının yolundan gidiyorlar
Çocukluk çağında babalarından öğrendikleri arıcılığı meslek edinen Ordulu Mahmut ve Batuhan Keskin kardeşler, 26 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai yapıyor. Arıcılığa başladıkları merkeze bağlı Geçitli köyünün girişinde çiçeklerin açtığı alana kovanlarını yerleştiren 1 çocuk babası Mahmut ve 3 çocuk babası Batuhan Keskin, kaliteli bal üretimi için çaba gösteriyor. Mahmut Keskin, 'Başka bir yerde arıcılık yapmadık. Hep buradayız. Babam da 16 yıl burada arıcılık yaptı. Buranın doğası ve iklimi bal üretimi için güzel. Coğrafyanın bakir, prolin değerinin yüksek ve bitki örtüsünün verimli olması dolayısıyla burayı tercih ediyoruz' dedi.
AA
• 16 Haziran 2025 - 13:38 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Haziran 2025 - 13:38 • Son Güncelleme: