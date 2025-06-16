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Erdoğan, barış diplomasisini sürdürüyor! Pezeşkiyan ve Putin ile telefonda görüştü

16.06.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:
Erdoğan, barış diplomasisini sürdürüyor! Pezeşkiyan ve Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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