MHP lideri Devlet Bahçeli: Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içinde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum.

Allah'tan geldiğimiz yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir.

Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.

Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7’den 70’e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde Defne’deki deprem ile dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır.

Şu ana kadar 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum.

Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir.

Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurları ile görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur.

TRİBÜNDEKİ SLOGANLARA TEPKİ

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır.

İçinden geçtiğimiz çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kıvrananlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içinde

Spor demek ahlaklı olmak demektir. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı yer olamaz. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrük'lüyüm. Karagümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, tezgah kuranlar milli ve manevi değerlerimize karşı çıkan gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur ittifakı yapacaktır. Zaferin büyüklüğü mücadelenin büyüklüğü ile ölçülecektir.

Geçmişte CHP'den milletvekili bir kalem sahibi, 23 Şubat 20232te "Depremin üzerinden 2 hafta geçti insanlar başını sokacak bir çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanını kin ve nefret sarmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz, demiştir. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir.

Kendi içinde korkunç çelişkilere kapıldığı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak, Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önceliklidir. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanı seçimi adına yetki alman neyi değiştirecektir. Önce vatanım, önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk'ün koltuğunda.

Muhalefet olmak milleti ayağa düşürmek değildir. Kentsel dönüşüme itiraz eden Kılıçdaroğlu değil miydi? Felaketin daha ilk günlerinde birlik ve beraberlik çemberi kurmak gerekirken buna tepki gösteren, ancak HDP ile yanak yanağa vermekten de kaçınmayan Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili kanun teklifini veren bu CHP değil miydi? CHP yönetiminin asıl gündemi deprem veya yeniden inşa değildir. Milletimiz neyle meşguldür bunlar neyle oyalanmaktadır. İP başkanının ayar verici diklenmesine tek bir CHP'linin itiraz edememesi yalnızca ürkeklik değil CHP'ye oy verenlere haksızlıktır.