MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'lu Ankara turu: 'Bu bana yeter'
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' adlı şarkısıyla Ankara sokaklarını gezdi.
Devlet Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara sokaklarında gezip, seyir sırasında Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği anlar, MHP tarafından paylaşıldı.
Sanatçının hayatını kaybetmenin ardından paylaşılan videoda; Bahçeli'nin trafikte seyir halinde olduğu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği görüldü.
Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ve otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska dikkat çekti.
BAHÇELİ'DEN USTA SANATÇI İÇİN TAZİYE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a dün akşam Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilemişti.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mübarek üç aylar ile Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.
Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."
ŞARKININ SÖZLERİ
Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin
Bu bana yeter
İster çöl ortası, ister dağ başı
İlk baharı yazı kışı
Bu bana yeter
Bir kalemim birde kağıdım olsun
Esen yel feryadı ağıdım olsun
Yakınmam yoklukta, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun
Bana yurdumdan bir haber verin
Boş gezen olmasın, işsiz olmasın
Çalışır çabalar insanım benim
Yeter ki namerde muhtaç olmasın
Bir kalemim birde kağıdım olsun
Esen yel feryadı ağıdım olsun
Yakınmam yoklukta, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun
aman aman
(Esen yel feryadı ağıdım olsun)
(Yakınmam yoklukta, yakınmam dertten)
(Ağlarsam geceler şahidim olsun)