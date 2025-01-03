MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'lu Ankara turu: 'Bu bana yeter'

Devlet Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara sokaklarında gezip, seyir sırasında Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği anlar, MHP tarafından paylaşıldı.

Sanatçının hayatını kaybetmenin ardından paylaşılan videoda; Bahçeli'nin trafikte seyir halinde olduğu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği görüldü.

Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ve otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska dikkat çekti.

BAHÇELİ'DEN USTA SANATÇI İÇİN TAZİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a dün akşam Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilemişti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mübarek üç aylar ile Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

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Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

ŞARKININ SÖZLERİ

Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadırlık yer verin

Bu bana yeter

İster çöl ortası, ister dağ başı

İlk baharı yazı kışı

Bu bana yeter

Bir kalemim birde kağıdım olsun

Esen yel feryadı ağıdım olsun

Yakınmam yoklukta, yakınmam dertten

Ağlarsam geceler şahidim olsun

Bana yurdumdan bir haber verin

Boş gezen olmasın, işsiz olmasın

Çalışır çabalar insanım benim

Yeter ki namerde muhtaç olmasın

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Bir kalemim birde kağıdım olsun

Esen yel feryadı ağıdım olsun

Yakınmam yoklukta, yakınmam dertten

Ağlarsam geceler şahidim olsun

aman aman

(Esen yel feryadı ağıdım olsun)

(Yakınmam yoklukta, yakınmam dertten)

(Ağlarsam geceler şahidim olsun)